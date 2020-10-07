Всемирный банк оценил последствия COVID-19 для Украины и пересмотрел прогнозы по экономике

Экономика страдает от коронавируса

https://racurs.ua/n144813-vsemirnyy-bank-ocenil-posledstviya-covid-19-dlya-ukrainy-i-peresmotrel-prognozy-po-ekonomike.html

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Всемирный банк считает, что последствия экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Украина переносит легче, чем предыдущие, и лучше, чем ряд соседей.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка «COVID-19 и человеческий капитал», сообщает «BBC Украина».

В банке считают, что украинская экономика вошла в этот кризис более сильной и подготовленной, благодаря «взвешенной монетарной и фискальной политикам в предыдущие годы».

Несмотря на это банк, пересмотрел в сторону ухудшения прогнозы относительно падения украинской экономики в 2020 году. Теперь этот показатель составляет 5,5%, что на 2% больше, чем прогнозировал Всемирный банк в апреле этого года.

Это также больше, чем в целом по региону Европы и Центральной Азии, где Всемирный банк ожидает падения в 4,4%.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует значительно меньший, чем раньше, рост украинской экономики — на 1,5% в 2021 году (ранее банк прогнозировал рост в 3%).

Напомним, предыдущий прогноз Всемирного банка базировался на предположении об угасании эпидемии COVID-19 во второй половине 2020 года.