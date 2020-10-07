Трамп собрался на новые дебаты, несмотря на коронавирус. Фото: РТ

https://racurs.ua/n144812-tramp-sobralsya-na-novye-debaty-nesmotrya-na-koronavirus.html

Ракурс

Выборы в США состоятся уже совсем скоро, поэтому на следующую пятницу, 15 октября, запланирован второй раунд дебатов между кандидатами в президенты.

Дональд Трамп, президент США, который несколько дней находился на лечении в одном из лучших медицинских центров США из-за коронавируса, планирует принять участие в дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом. Об этом заявил директор по коммуникации кампании Трампа Тим Мурти, пишет издание The Hill.

Том Мурти убежден, что Трамп будет здоров к пятнице и придет на дебаты.

В то же время, как передает Reuters, Байден заявил, что если Трамп все еще будет инфицирован COVID-19, то дебаты не должны проводиться.

Я не совсем понимаю, о чем сейчас говорит президент Трамп. Я не знаю, каков его статус. Я с нетерпением жду возможности дебатировать с ним, но я просто надеюсь, что все протоколы будут соблюдены…, — сказал Байден.

Напомним, что в конце сентября Дональд Трамп и Джо Байден провели первый раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на выборах президента США. Дебаты состоялись в атмосфере острых споров, а большинство зрителей, согласно опросам, чувствовали раздражение.

Ранее мы сообщали, что состояние президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусной болезнью COVID-19 может быть хуже, чем сообщают в Белом доме. Врач американского лидера Шон Конли рассказал, что больной Трамп находится в «хорошем состоянии». В то же время ознакомленный с состоянием здоровья президента источник заявил, что на самом деле ситуация противоположная.