Ірина Венедіктова, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n144815-rozsliduvaty-projyvannya-venediktovoyi-u-derjdachi-sud-zobov-yazav-sap.html

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) зобов’язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) зареєструвати кримінальне провадження за фактом захоплення генпрокурором Іриною Венедіктовою державної резиденції в комплексі відпочинку «Пуща-Водиця».

Відповідне рішення ухвалене за фактом розгляду скарги керівника проекту «Насправді» Володимира Бойка на бездіяльність САП. Про це повідомляє видання Naspravdi.Today.

У другій половині вересня ЗМІ повідомили, що Венедіктова разом із сім'єю ще влітку переїхала жити в розташовану під Києвом у Пущі-Водиці президентську резиденцію площею 675,1 кв. м, де мають право проживати лише президент, прем'єр-міністр та голова Верховної Ради.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що генпрокурор планує переїхати на іншу держдачу — ближче до помешкання президента Володимира Зеленського.