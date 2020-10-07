“За майбутнє” підкуповувало чернігівчан лампочками — КВУ — місцеві вибори

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Ракурс

Політсила «За майбутнє", яку пов’язують із групою впливу олігарха Ігоря Коломойського, у Чернігові підкуповувала місцевих мешканців електролампочками.

Про факт підкупу виборців напередодні місцевих виборів 25 жовтня сьогодні повідомив Комітет виборців України у Фейсбук.

Електролампочки роздають від кандидата в депутати Чернігівської міськради від партії «За майбутнє" Валерії Макової. За даними активістів, до одного з жителів мікрорайону міста завітала кандидат разом зі своїм помічником. Вони пропонували отримати безкоштовно електролампочки. На упаковці електролампочки розміщено логотип партії «За майбутнє", а також ім’я та фото кандидата.

Акції з електролампочками проводяться в Чернігові з початку вересня. Їх ініціатором є колишній член фракції «Слуга народу» Антон Поляков.

У КВУ заявили, що така діяльність має ознаки підкупу виборців, за що передбачена кримінальна відповідальність. За словами голови організації Олексія Кошеля, технологія «лампочка в обмін на голос» використовується в Чернігівській області не вперше. Така ж технологія використовувалася у 2016 році на окрузі № 206.

Також відомо, що на Чернігівщині влаштовували безкоштовні концерти і страхування дітей. Наприклад чернігівський бізнесмен Віталій Гриць застрахував понад 400 учнів школи № 32 від COVID-19 та нещасних випадків. Страхова сума — 10 тис. грн. При цьому на пам’ятках, які роздали у школі батькам, розміщено логотип партії «Рідний дім».