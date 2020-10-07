Александр Шовковский, фото: социальные сети

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Александра Шовковского, 45-летнего ассистента главного тренера сборной Украины, а в прошлом — многолетнего защитника ворот украинской команды, включили в заявку на товарищескую игру с Францией.

Причиной такого решения стало то, что в сборной остался лишь один здоровый вратарь. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В то же время Шовковского, который карьеру футбольного игрока завершил еще в 2016 году, в тренерском штабе сборной не рассматривают как обязательного участника матча, который должен состояться сегодня, 7 октября, на стадионе «Стад-де-Франс» в пригороде Парижа.

На поле Шовковский выйдет только в следующих случаях:

в случае положительных результатов ПЦР-теста вратаря команды Георгия Бущана (соответствующие анализы игроки сборной сдали сегодня утром);

в случае травмирования Бущана во время матча.

Отмечается, что результаты ПЦР-тестов игроков сборной ожидаются около 16.00.

Сегодняшний матч сборных Украины и Франции станет юбилейной 10-й встречей обеих команд. Впервые обе команды встретились на футбольном поле в марте 1999 года.