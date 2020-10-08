COVID-19 в Украине перепрыгнул отметку в 5 тыс. новых заражений в сутки

https://racurs.ua/n144851-covid-19-v-ukraine-pereprygnul-otmetku-v-5-tys-novyh-zarajeniy-v-sutki.html

Ракурс

Коронавирусное заболевание в Украине 7 октября вновь подтвердили у рекордного количества людей. 5 тыс. 397 — это новый показатель выявленных инфицированных за сутки.

Вчера умерли от осложнений 93 пациента, свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

Всего в стране инфицирование с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 244 тыс. 734 человек, 4 тыс. 690 пациентов умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 131 тыс. человек.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367) и Сумской (312) областях.

«Ракурс» сообщал, что лечение одного пациента, пораженного коронавирусной инфекцией с тяжелым течением болезни, составляет от 45 тыс. грн. Стоимость лекарственных средств учтена в тарифе, который Национальная служба здоровья платит больницам.

Украинские медики вскоре введут новую методику тестирования, которая уже работает в мире — быстрые тесты на антиген к коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус будут лечить украинским препаратом «Биовен», который вскоре внесут в соответствующие медицинские протоколы. Он относится к так называемым иммуноглобулинам, которые хорошо себя показали в борьбе с коронавирусом. Это достаточно дорогие лекарство, поэтому государство его закупит и поставит в медучреждения.