Свободные койки для больных коронавирусом почти закончились в больнице Харькова

Свободные места в медучреждениях активно сокращаются, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n144834-svobodnye-krovati-pochti-zakonchilis-v-oblastnoy-infekcionnoy-bolnice-v-harkove-koronavirus.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, из-за чего уменьшается количество свободных мест в больницах, которые принимают больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Так, в Харьковской областной инфекционной больнице, принимающей больных COVID-19, по состоянию на утро сегодняшнего дня, 7 октября, оставалось всего три свободных места, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на замдиректора больницы Валентину Маслову.

По словам Масловой, утром 7 октября были заняты 297 из 300 мест. Впрочем, отмечает она, ожидается, что в течение сегодняшнего дня часть пациентов выпишут. В то же время реанимация в этом медучреждении стабильно заполнена на 100%.

Стабильно 12 больных в реанимации, плюс больные в палатах интенсивной терапии на базе других отделений, — отметила Маслова.

Кроме этой больницы, больных коронавирусом в Харькове также принимают чернобыльский диспансер, роддом № 2 и больницы № 17, № 13 и № 25.

По результатам прошлых суток, 6 октября, коронавирус установил новый печальный рекорд в Харьковской области — выявлены еще 687 больных.

Напомним, в Украине 6 октября было обнаружено рекордное количество больных коронавирусом.