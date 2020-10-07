Вільні місця в медзакладах активно скорочуються, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n144834-vilni-lijka-mayje-zakinchylysya-v-oblasniy-infekciyniy-likarni-u-harkovi-koronavirus-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, через що зменшується кількість вільних місць у лікарнях, котрі приймають хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Так, у Харківській обласній інфекційній лікарні, котра приймає хворих на COVID-19, станом на ранок сьогоднішнього дня, 7 жовтня, залишалося лише три вільних місця, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на заступницю директора лікарні Валентину Маслову.

За словами Маслової, вранці 7 жовтня були зайняті 297 з 300 місць. Втім, зазначає вона, очікується, що протягом сьогоднішнього дня частину пацієнтів випишуть. Водночас реанімація у цьому медзакладі стабільно заповнена на 100%.

Стабільно 12 хворих в реанімації, плюс хворі в палатах інтенсивної терапії на базі інших відділень, — зазначила Маслова.



Окрім цієї лікарні, хворих на коронавірус у Харкові також приймають чорнобильський диспансер, пологовий будинок № 2 та лікарні № 17, № 13 і № 25. За результатами минулої доби, 6 жовтня, коронавірус встановив новий сумний рекорд у Харківській області — виявлено ще 687 хворих.

Нагадаємо, в Україні 6 жовтня було виявлено рекордну кількість хворих на коронавірус.