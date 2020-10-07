Кандидати-клони. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n144833-peredvyborchym-paradom-dviynykiv-zacikavylysya-u-policiyi-de-vyyavyly-naybilshe.html

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Місцеві вибори-2020 проходять з використанням старих та «перевірених» політтехнологій. Кандидати-двійники чинних політичних діячів активно втискаються до виборчих списків на місцевих виборах. За фактами реєстрації «клонів» поліція вже відкрила 11 кримінальних проваджень.

Усього з початку виборчого процесу відкрили 219 кримінальних проваджень, з яких 112 напряму пов’язані з виборчим процесом, і 107 — опосередковано. Про це розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець сьогодні, 7 жовтня, передає прес-служба поліції.

За його словами, найчастіше поліція фіксувала випадки підкупу виборців та факти перешкоджання виборчому законодавству. За цими фактами розпочато 47 та 38 кримінальних проваджень відповідно. Повідомляється, що це майже 80% від загальної кількості порушень.

Найбільше кримінальних проваджень було зареєстровано у Київській області — сім, Одеській — шість, та у Донецькій і Полтавській областях — по чотири провадження.

За словами Дударця, найбільш кричущий факт реєстрації кандидатів-«двійників» стався в Умані. Наразі за цими фактами відкрито два кримінальні провадження. Досудове розслідування триває.

Загалом поліція вже притягнула до відповідальності 14 осіб, яким оголошені підозри у восьми кримінальних провадженнях. Повідомляється, що до поліції також надходять заяви кандидатів щодо здійснення на них тиску, залякування та погроз з метою зняття їхньої кандидатури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори можуть пройти з новим бюлетенем. Міністерство юстиції пропонує внести зміни до бюлетенів у зв’язку з тим, що на виборах реєструють тезок висуванців, які забирають голоси у справжніх кандидатів.