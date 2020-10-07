Аваков підніме авіацію для охорони місцевих виборів — місцеві вибори 2020

https://racurs.ua/ua/n144832-avakov-pidnime-aviaciu-dlya-ohorony-miscevyh-vyboriv.html

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На місцевих виборах 25 жовтня відомство Арсена Авакова має намір залучити майже 140 тис. силовиків, а також авіацію Міністерства внутрішніх справ — літаки та гелікоптери.

Під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тис. правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів МВС для оперативного реагування на зміну обстановки… Ми залучатимемо резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів вишів та поліцейських з обласних управлінь, — заявив 7 жовтня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує прес-служба Нацполіції.

За його словами, оскільки місцеві вибори 2020 року відбуваються в умовах пандемії коронавірусу, особлива увага приділяється засобам індивідуального захисту правоохоронців.

Щоб підвищити ефективність реалізації формування резервів, і безпосереднього реагування у рамках виборчої кампанії планується залучати нашу авіацію. Ми плануємо використовувати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС — літаки та гелікоптери, — сказав заступник Авакова Сергій Гончаров.

Нагадаємо, з 12 жовтня до 1 листопада весь особовий склад поліції працюватиме в посиленому режимі. МВС залучить понад 75 тис. поліцейських, з яких на охорону виборчих бюлетенів — 47 тис. Щодобово для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на автошляхах держави буде залучатися понад 10 тис. правоохоронців. Також заплановано чергування 1,2 тис. посилених слідчо-оперативних груп.