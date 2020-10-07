Умову перенесення місцевих виборів назвав Разумков

https://racurs.ua/ua/n144819-umovu-perenesennya-miscevyh-vyboriv-nazvav-razumkov.html

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Умову перенесення місцевих виборів, які мають відбутися за кілька тижнів, назвав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Разом з тим, нардеп переконаний, що підстав для перенесення дати волевиявлення наразі немає, а скасувати їх неможливо.

Перенесення місцевих виборів, у моєму розумінні — як голови парламенту, неможливе, бо законних підстав для зміни часу проведення виборів немає. Вибори мають відбутися за будь-якої погоди 25 жовтня, як це й заплановано, бо всі процеси запущені, — заявив Разумков, повідомили у прес-службі ВР.

За його словами, єдиним винятком може стати указ президента Володимира Зеленського про запровадження надзвичайного або воєнного стану після рішення РНБО.

Наступним кроком Рада або схвалює, або не схвалює таку пропозицію щодо перенесення виборів, — пояснив він.

Разумков сповідається, що підстав для цього не буде. Водночас спікер додав, що запровадити надзвичайний стан можна на 30 або 60 днів, тому, теоретично, саме на такий термін може бути перенесена дата голосування.

Для того щоб скасувати проведення виборів, немає об'єктивної можливості, оскільки це норма Конституції, — резюмував Разумков.



Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня. Висування кандидатів тривало з 15 до 24 вересня. Із 15 жовтня має відбутися розсилка іменних запрошень виборцям, а 24 жовтня — традиційно день тиші.

Результати виборів мають порахувати до 6 листопада.