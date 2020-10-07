Условие для переноса местных выборов назвал Разумков

https://racurs.ua/n144819-uslovie-dlya-perenosa-mestnyh-vyborov-nazval-razumkov.html

Ракурс

Условие для переноса местных выборов, которые должны состояться уже через несколько недель, назвал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Вместе с тем, нардеп убежден, что оснований для переноса даты волеизъявления на текущий момент нет, а отменить их невозможно.

Перенос местных выборов в моем понимании — как главы парламента — невозможен, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет. Выборы должны состояться при любой погоде 25 октября, как это и запланировано, так как все процессы запущены, — цитирует Разумкова пресс-служба ВР.

По его словам, единственным исключением может стать указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.

Следующим шагом Рада или одобрит, или не одобрит такое предложение о переносе выборов, — пояснил он.

Разумков прогнозирует, что оснований для этого не будет. В то же время спикер добавил, что ввести чрезвычайное положение можно на 30 или 60 дней поэтому, теоретически, именно на такой срок может быть отсрочено голосование.

Для того чтобы отменить проведение выборов, нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции, — резюмировал Разумков.



Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов, которые назначены на 25 октября. Выдвижение кандидатов продолжалось с 15 до 24 сентября. С 15 октября должны быть разосланы именные приглашения избирателям, а 24 октября — традиционный день тишины.

Результаты выборов должны огласить до 6 ноября.