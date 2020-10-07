«Свідоцтва про цноту» надають у Франції для традиційних релігійних шлюбів

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У Франції хочуть почати карати лікарів, котрі видають так звані «свідоцтва про цноту» для релігійних шлюбів.

Відповідний законопроект подав французький уряд, повідомляє BBC.

У МВС Франції зазначають, що цей законопроект пропонує запровадити покарання, такі як рік ув’язнення та штраф в розмірі 15 тис. євро для будь-якого медпрацівника, котрий видає такі «свідоцтва».

Втім, відповідний законопроект ще не пройшов етап обговорення французькими політиками.

Законопроект покликаний зміцнити французькі світські цінності та стати одним із елементів боротьби з тим, що президент Франції Еммануель Макрон називає «ісламістським сепаратизмом».

За даними французьких ЗМІ, близько 30% лікарів у країні кажуть, що до них зверталися з проханням отримати такі сертифікати. Більшість лікарів відмовляються їх надавати, а дехто заявляє про готовність надати такі «свідоцтва про цноту» пацієнткам, якщо вони заявлять про загрозу фізичного насильства з боку родичів або безчестя родини.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) наголошують, що подібні «медогляди» порушують права жінок, а також насправді не можуть довести, чи мали жінки вагінальні статеві акти.

Нагадаємо, у Російській православній церкві нещодавно назвали цивільних дружин «безкоштовними повіями».