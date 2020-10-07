«Свидетельства о девственности» предоставляют во Франции для традиционных религиозных браков

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Во Франции хотят начать наказывать врачей, которые выдают так называемые «свидетельства о девственности» для религиозных браков.

Соответствующий законопроект подало французское правительство, сообщает BBC.

В МВД Франции отмечают, что этот законопроект предлагает ввести наказания, такие как год заключения и штраф в размере 15 тыс. евро для любого медработника, который выдает такие «свидетельства».

Впрочем, соответствующий законопроект еще не прошел этап обсуждения французскими политиками.

Законопроект призван укрепить французские светские ценности и стать одним из элементов борьбы с тем, что президент Франции Эммануэль Макрона называет «исламистским сепаратизмом».

По данным французских СМИ, около 30% врачей в стране говорят, что к ним обращались с просьбой получить такие сертификаты. Большинство врачей отказываются их предоставлять, а некоторые заявляют о готовности предоставить такие «свидетельства о девственности» пациенткам, если они заявят об угрозе физического насилия со стороны родственников или бесчестия семьи.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что подобные «медосмотры» нарушают права женщин, а также на самом деле не могут доказать, имели ли женщины вагинальные половые акты.

Напомним, в Русской православной церкви недавно назвали гражданских жен «бесплатными проститутками».