Погода в Украине на 8 октября. Фото: Pixabay

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Погода в Украине 8 октября ожидается теплая и солнечная в восточных и южных регионах страны, в остальных областях синоптики прогнозируют мощные ливни и грозы. Температура воздуха прогреется до +25°.

Днем столбики термометров покажут 15−25° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными — 6−18° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 октября будет облачной, возможны кратковременные дожди. Ночью воздух прогреется до 13−15° тепла, а днем — 18−20° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется теплая и солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 21−23° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут облачными, но теплыми. Ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 16−18° тепла, а днем воздух прогреется до 21−23° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется по-осеннему дождливая. Город накроют грозы и кратковременные дожди. Температурные показатели будут следующими: ночью 11−13° тепла, а днем — 17−19° выше нуля.

Погода в Карпатах 8 октября будет сопровождаться небольшим дождем и грозами. Столбики термометров в темное время суток покажут 12−14° тепла, а днем составят 22−24° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 8 октября прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.