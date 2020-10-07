Погода в Україні на 8 жовтня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144830-potujni-zlyvy-ta-grozy-nakryut-bilshist-oblastey-pogoda-v-ukrayini-na-8-jovtnya-karta.html

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Погода в Україні 8 жовтня очікується тепла та сонячна у східних та південних регіонах країни, в інших регіонах синоптики прогнозують потужні зливи та грози. Температура повітря прогріється до +25°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 15−25° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними — 6−18° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 жовтня буде хмарною, можливі короткочасні дощі. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень — 18−20° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується тепла та сонячна, без опадів. Температура повітря вночі складе 7−9° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 21−23° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть хмарними, але теплими. Очікуються грози. Температура повітря вночі складе 16−18° тепла, а вдень повітря прогріється до 21−23° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується по-осінньому дощова. Місто накриють грози та короткочасні дощі. Температурні показники будуть такими: уночі 11−13° тепла, а вдень — 17−19° вище нуля.

Погода в Карпатах 8 жовтня буде супроводжуватися невеликим дощем та грозами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 12−14° тепла, а вдень 22−24° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 8 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.