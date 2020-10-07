Путіна привітали з днем народження ЛГБТ-прапорами, фото — Бабель

https://racurs.ua/ua/n144829-putina-pryvitaly-z-dnem-narodjennya-lgbt-praporamy-foto.html

Ракурс

У Росії Володимира Путіна привітали з днем народження ЛГБТ-прапорами. Активісти панк-угруповування Pussy Riot вивісили райдужні прапори на будівлях ФСБ і адміністрації президента РФ у Москві.

Pussy Riot провела акцію у день народження Путіна. Уранці 7 жовтня райдужні прапори з’явилися на «головних символах російської державності»: будівлі ФСБ на Луб’янці, адміністрації президента на Старій площі, Верховному суді, в Міністерстві культури і поліційному відділку в районі Басманний.

Як повідомили «Медузі» учасники групи, під час акції біля будівлі ФСБ і адміністрації президента затримали двох журналістів.

Активісти пред’явили список вимог, який включає легалізацію одностатевих партнерств, а також розслідування вбивств і викрадень геїв в Чечні.

Тим часом у день свого народження Путін заявив, що приховує імена та кількість своїх доньок та внуків через питання безпеки. Про це він розповів в інтерв’ю ТАСС.

Ви ж не живете моїм життям, і ви не розумієте, що таке питання безпеки. Просто людина, коли далека від цього, вона цього просто не помічає, — зазначив Путін.

Він повідомив, що спілкується зі своїми «маленькими, солоденькими» онуками і щасливий цьому. Назвати їхню кількість Путін відмовився, а публічна демонстрація родини — це західна політична культура.