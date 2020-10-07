Омелян і Криклій почубилися — про що сперечалися міністри інфраструктури — новини політики

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Омелян і Криклій почубилися онлайн — на своїй сторінці у Фейсбук 7 жовтня екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував домовленості саміту Україна-ЄС в транспортній галузі. На це відреагував нинішній очільник відомства Владислав Криклій.

Далі чиновники почали обмінюватися «дошкульними» коментарями щодо досягнень Міністерства інфраструктури.

Саміт для української інфраструктури не став проривним. Окрім кредитної лінії для «Укрпошти» і згадати нічого. Жодного наступного, третього засідання Транспортного діалогу високого рівня, який започаткували в 2018 року… Жодної згадки про Азовський економічний пакет, який передбачав 500 млн євро грантів і 500 млн євро кредитів для відновлення сходу. Жодних інвестицій у інфраструктуру, — написав сьогодні Омелян.

Він також звинуватив «Слуг народу» у неухваленні необхідних інфраструктурних законів.

На заваді стало нерозуміння Брюсселем поведінки Києва впродовж останніх місяців. І, як результат, не лише кредитні лінії ЄС, але й підписання Угоди про спільний авіаційний простір перенесено на 2021 рік, — додав екс-міністр.

Він також нагадав, що 7 жовтня Євросоюз схвалив інвестплан для країн Західних Балкан обсягом у 9 млрд євро на відновлення регіону і прискореної євроінтеграції. Окрім цього, Омелян дорікнув Володимиру Зеленському у тому, що його наступник на посаді міністра інфраструктури Владислав Криклій досі не запустив інтерактивну карту ремонту українських доріг з геотегами й детальним описом ремонту.

Криклій відреагував на випади у бік свого відомства.

Чесно, вже нерви не витримують читати неправду. З ЄІБ, окрім логістичних центрів для «Укрпошти»,… проговорили прискорення по Азовському пакету, оновленню злітної смуги для Борисполя, інтелектуальних транспортних систем, розумних дорогах і фінансуванню модернізації шлюзів, що актуально в контексті фінального треку по ВВШ. І також гранти… Окремо, за результатами зустрічей з чотирма єврокомісарами, домовилися просувати лібералізацію автоперевезень… «Відкрите небо» підпишемо вже в перші місяці наступного року, — написав Криклій.

На що Омелян попросив навести приклади у доконаному часі, а не майбутньому, оскільки вже пройшов понад рік при владі команди Зеленського.