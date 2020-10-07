Про 1,6 млрд дол. допомоги хоче домовитись Зеленський з Великою Британією. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n144827-rozbudovuvaty-flot-zibravsya-zelenskyy-za-groshi-velykoyi-brytaniyi.html

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Володимир Зеленський, президент України, має підписати у Великій Британії меморандум про розбудову військово-морського флоту України.

Загальна сума меморандуму складе 1,6 млрд дол. Про це Зеленський сказав у коментарі «Українській правді».

За словами президента, під час візиту він має зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. За результатами зустрічі передбачається підписання угоди про стратегічне партнерство і про торгівлю між нашими країнами. Вона дасть можливість розширити і продовжити угоду про вільну торгівлю після того, як Британія вийде з ЄС.

Зеленський зазначив, що під час цієї зустрічі також буде підписаний меморандум про розбудову ВМФ України.

Важливий стратегічний документ, будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Ми всі вірили в те, що знову з’явиться військово-морський флот в Україні, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 7 жовтня Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії. Під час візиту він зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та із герцогом та герцогинею Кембриджськими.