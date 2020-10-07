Строить флот за деньги Великобритании собрался Зеленский. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, должен подписать в Великобритании меморандум о развитии военно-морского флота Украины.

Общая сумма помощи составит 1,6 млрд долл. Об этом Зеленский сказал в комментарии «Украинской правде».

По словам президента, во время визита он встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По результатам встречи планируется подписание соглашения о стратегическом партнерстве и о торговле между нашими странами. Оно даст возможность расширить и продлить соглашение о свободной торговле после того, как Великобритания выйдет из ЕС.

Зеленский отметил, что во время этой встречи также будет подписан меморандум о развитии ВМФ Украины.

Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине, — сказал Зеленский.

Напомним, что 7 октября Зеленский начал официальный визит в Великобританию. Во время визита он встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также с герцогом и герцогиней Кембриджскими.