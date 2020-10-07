Отношение украинцев к россиянам за последние два месяца ухудшилось. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/n144826-kak-otnosyatsya-ukraincy-k-rossii-opros-infografika.html

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Отношение украинцев к России за последние два месяца ухудшилось, а россияне в августе-сентябре несколько улучшили свое отношение к Украине.

Уже второй раз за историю наблюдений с 2008 года россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России. Но разница отношений народов ко двум странам минимальна. Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

Результаты опроса свидетельствуют, что 42% граждан Украины в сентябре хорошо или очень хорошо относились к России. Еще 42% относились к РФ плохо или очень плохо. А 16% граждан не определились с ответом.

Также в пресс-релизе отмечается, что в прошлом месяце 48% населения России очень хорошо относились к Украине, а 43% плохо или очень плохо. Еще 9% не определились.

По информации социологов, отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к России 30%, в центре — 38%, на юге — 52%, на востоке — 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, проживают в западных областях — 56%, меньше всего ненавистников России проживают в восточном регионе — 27%.

Напомним, социологи выяснили, что каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР. В то же время половина украинцев говорят совсем не жалеют о распаде Советского Союза.