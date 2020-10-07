Ставлення українців до росіян за останні два місяці погіршилося. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/ua/n144826-yak-stavlyatsya-ukrayinci-do-rosiyi-opytuvannya-infografika.html

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Ставлення українців до Росії за останні два місяці погіршилося, а росіяни у серпні-вересні дещо покращили своє ставлення до України.

Вже вдруге за історію спостережень із 2008 року росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії. Але різниця ставлень народів до двох країн мінімальна. Про це свідчать результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології та російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр».

Результати опитування свідчать, що 42% громадян України у вересні добре або дуже добре ставилися до Росії. Ще 42% ставилися до РФ погано або дуже погано. А 16% громадян не визначилися з відповіддю.

Також у прес-релізі зазначається, що минулого місяця 48% населення Росії дуже добре ставилися до України, а 43% погано або дуже погано. Ще 9% не визначилися.

За інформацією соціологів, ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на заході позитивно ставляться до Росії 30%, у центрі — 38%, на півдні — 52%, на сході — 56%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, проживають у західних областях — 56%, найменше ненависників Росії проживають у східному регіоні — 27%.

Нагадаємо, соціологи з’ясували, що кожен третій українець шкодує про розпад СРСР. Водночас половина українців кажуть зовсім не шкодують про розпад Радянського Союзу.