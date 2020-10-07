Зеленські та герцоги Кембріджські. Фото: Twitter

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Володимир Зеленський та Олена Зеленська, президент України та перша леді, провели зустріч у Букінгемському палаці з членами королівської родини під час свого візиту до Великої Британії.

Український лідер з дружиною прибули на урочисту аудієнцію з герцогами Кембриджськими — Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Про це повідомляє прес-служба глави держави у Twitter.

Повідомляється, що у рамках бесіди український президент та його дружина обговорили з членами королівської родини спільні проекти — вони планують плідно співпрацювати у майбутньому.

Наголосимо, що під час зустрічі члени королівської родини та президентське подружжя не дотримувалися карантину. На фото, які були зроблені під час аудієнції, усі учасники зустрічі перебувають без масок.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська делегація під час візиту президента до Великої Британії планує підписати з урядом країни Угоду про стратегічне партнерство і торгівлю, меморандум щодо розбудови військово-морського флоту та меморандум про запровадження україномовних аудіогідів у британських музеях.