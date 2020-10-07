Путін заявив, що готовий захищати Вірменію

Володимир Путін, фото: Regnum

https://racurs.ua/ua/n144824-putin-zayavyv-scho-gotovyy-zahyschaty-virmeniu.html

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Війна в Нагірному Карабаху — контрольованій провірменськими сепаратистами території Азербайджану — перебуває у фазі активних дій вже понад тиждень.

Росія готова захищати Вірменію, разом з якою входить до військово-політичного об'єднання «Організація договору про колективну безпеку», проте наразі бойові дії не ведуться на території цієї держави. Про це президент РФ Володимир Путін заявив в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє «Радіо Свобода».

Також Путін зазначив, що перебуває на «живому робочому контакті» з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Ніяких питань у Вірменії з приводу якості виконання Росією своїх союзницьких зобов’язань не виникає, — запевнив Путін.

Пашинян вважає, що ситуація в Нагірному Карабаху є наслідком спроб Туреччини «відновити Османську імперію». Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому його прес-службою сьогодні, 7 жовтня.

За словами Пашиняна, припинення вогню в Нагірному Карабаху буде можливим лише в разі припинення втручання у конфлікт Туреччини.

Вірменія наполягає на тому, щоб Туреччина припинила своє втручання, знищила або нейтралізувала найманців і терористів, — зазначається в повідомленні прес-служби вірменського прем'єра.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно розповів, кого підтримує Україна у ситуації довкола Нагірного Карабаху.