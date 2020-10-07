Путин заявил, что готов защищать Армению

Владимир Путин, фото: Regnum

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Война в Нагорном Карабахе — контролируемой проармянскими сепаратистами территории Азербайджана находится в фазе активных действий уже больше недели.

Россия готова защищать Армению, вместе с которой входит в военно-политическое объединение «Организация Договора о коллективной безопасности», однако пока боевые действия не ведутся на территории этого государства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире одного из российских телеканалов, сообщает «Радио Свобода».

Также Путин отметил, что находится на «живом рабочем контакте» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Никаких вопросов в Армении по поводу качества выполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает, — заверил Путин.

Пашинян считает, что ситуация в Нагорном Карабахе является следствием попыток Турции «восстановить Османскую империю». Об этом говорится в сообщении, обнародованном его пресс-службой сегодня, 7 октября.

По Слова о Пашиняна, прекращение огня в Нагорном Карабахе будет возможным только в случае прекращения вмешательства в конфликт Турции.

Армения настаивает на том, чтобы Турция прекратила свое вмешательство, уничтожила или нейтрализовала наемников и террористов, — отмечается в сообщении пресс-службы армянского премьера.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно рассказал, кого поддерживает Украину в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.