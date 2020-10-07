Спецкомиссия раскрыла данные «черных ящиков» Ан-26 — авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом

https://racurs.ua/n144823-speckomissiya-raskryla-dannye-chernyh-yaschikov-an-26-i-nazvala-prichinu-katastrofy.html

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Авиакатастрофу Ан-26 продолжают расследовать. Правительственная комиссия по вопросам установления причин авиакатастрофы под Чугуевом 7 октября обнародовала первые выводы.

Специалисты обнаружили грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом. Об этом сообщил глава комиссии, вице-премьер Олег Уруский, пишет «Громадське».

По его словам, это удалось установить благодаря считыванию информации с бортовых самописцев.

Полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления «ИКМ» (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя, — отметил Уруский.

Вице-премьер добавил, что комиссия продолжает свою работу, а Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. Ориентировочно 15 октября ожидается начало выплат компенсаций семьям погибших.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов.

28 сентября у родственников погибших взяли образцы для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел. Вице-премьер Олег Уруский сообщил, сейчас рассматриваются несколько версий причин трагедии Ан-26, однако, похоже, свою роль сыграл и человеческий фактор. 30 сентября стало известно, что «черные ящики» Ан-26 расшифровали.