Спецкомісія розкрила дані “чорних скриньок” Ан-26 й назвала причину катастрофи

https://racurs.ua/ua/n144823-speckomisiya-rozkryla-dani-chornyh-skrynok-an-26-y-nazvala-prychynu-katastrofy.html

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Авіакатастрофу Ан-26 продовжують розслідувати. Урядова комісія з питань встановлення причин катастрофи під Чугуєвом 7 жовтня оприлюднила перші висновки.

Спеціалісти виявили грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом. Про це повідомив очільник комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віце-прем'єр Олег Уруський, пише «Громадське».

За його словами, це вдалося встановити завдяки зчитуванню інформації з бортових самописців.

Повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по «ВКМ» (вимірювач крутного моменту). Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна, — зазначив Уруський.

Віце-прем'єр додав, що комісія продовжує свою роботу, а Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня. Орієнтовно 15 жовтня очікується початок виплат компенсацій сім’ям загиблих.

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків.

28 вересня у родичів загиблих взяли забір зразків для аналізу ДНК, щоб провести ідентифікацію тіл. Віце-прем'єр Олег Уруський повідомив, наразі розглядаються кілька версій причин трагедії Ан-26, проте, схоже, свою роль відіграв і людський фактор. 30 вересня стало відомо, що «чорні скриньки» Ан-26 розшифровано.