7,6 млрд дол. доведеться сплатити «Газпрому» за «Північний потік 2». Фото: LIGA.net

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Будівництво газопроводу Nord Stream 2 («Північний потік 2») стає дедалі дорожчим для Росії. Польща наклала штраф на російський «Газпром» на суму 7,6 млрд дол.

Газового гіганта оштрафували за порушення антимонопольного законодавства. Про це йдеться в повідомленні польського Управління захисту конкуренції та споживачів (UOKiK).

Повідомляється, що суд з’ясував, що без згоди на створення спільного підприємства «Газпром» і п’ять європейських компаній уклали угоди про фінансування газопроводу. Управління захисту конкуренції та споживачів дійшло висновку, що компанії ніколи не відмовлялися від наміру провести концентрацію. Також жодна з компаній не поінформувала польський регулятор про свої дії.

Тому UOKiK вважає, що реалізація проекту «Північний потік 2» порушує закон і правила конкуренції. На їхню думку, це призведе до посилення залежності польських споживачів газу від «Газпрому».

Така ситуація, як вважають в UOKiK, може мати серйозні наслідки для економіки Польщі та ЄС. Зокрема, «Газпром» може підвищити ціни на газ, щоб компенсувати свої витрати на будівництво газопроводу.

На «Газпром» і п’ять його партнерських компаній накладено штрафи в розмірі 10% річного обороту, що є максимальною санкцією за польським законодавством, — зазначив глава UOKiK Томаш Хрустни.

За його словами, «Газпром» оштрафували на понад 29 млрд злотих. За курсом на 7 жовтня це складає 7,6 млрд дол.

Решта п’ять компаній отримали такі штрафи:

Engie Energy — 55,5 млн злотих;

Uniper — 29,9 млн злотих;

OMV — 87,7 млн злотих;

Shell — 30,2 млн злотих;

Wintershall — 30,7 млн злотих.

Нагадаємо, проект оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку 2». Йдеться про застосування обмежень проти компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки газогону.

У «Газпромі» заявили, що проект реалізовано на 94%. Довжина «Північного потоку 2» становитиме понад 1,2 тис. км, очікувана пропускна здатність — 55 млрд куб. м газу в рік.