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Ракурс
Романтичним листуванням поліція назвала погрози зґвалтуванням активістки, яка викрила плагіат Шкарлета (ВІДЕО)

Викривачці плагіату Шкарлета погрожують зґвалтуванням, поліція вбачає «романтику» (ВІДЕО 18+)

7 жов 2020, 15:15
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Викривачів плагіату в Україні переслідують. Активістка, голова громадської організації «Точка росту, освіти і науки» і координатор антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк заявила про погрози та переслідування, які співпали у часі із оприлюдненням матеріалів про плагіат у роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Благодєтєлєва-Вовк вийшла 7 жовтня на прес-конференцію «Стеження і погрози зґвалтуванням за викриття академічної не доброчесності».

Благодєтєлєва-Вовк розповіла, що погрози зґвалтуванням почали надходити їй із середини червня — саме тоді в Міносвіти «Дисергейт» подала матеріали про нові п’ять випадків плагіату в роботах Шкарлета.

Благодєтєлєва-Вовк відтоді 11 разів була забанена у Фейсбук, почала отримувати погрози сексуального характеру і описи порно-фантазій з трьох акаунтів у Телеграм.

У листуванні невідомий розмістив також фото будинку і під’їзду, у якому мешкає жінка, а також її особисте фото біля житла.

Переслідувач знає все про мене. 16 серпня і 2 вересня у двері квартири розмістили записки з непристойностями. Я звернулася у Нацполіцію із заявою про злочин, але у Дарницькому управлінні поліції не помітили криміналу в тому, що невідомий чоловік атакує мене у соцмережах, мочиться на ручку моєї квартири і пише записки порнографічного характеру, — розповіла Благодєтєлєва-Вовк.

Заяву жінки зареєстрували не в ЄРДР, а як звернення громадян, хоча патрульна зняла відео з камер спостереження. У поліції повідомлення невідомого чоловіка назвали «романтичними записками».

І тільки 6 жовтня, за день до анонсованої прес-конференції, поліція зв’язалася з адвокатом та 7 жовтня допитала координатора «Дисергейт».

Кримінальне провадження, яке відкрила поліція, стосується ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя) КК України.


«Ракурс» повідомляв, що Шкарлет, тимчасово виконуючий обов’язки глави Міністерства освіти і науки, вирішив подати позов проти Національного агентства із забезпечення якості освіти. З позовною заявою міністр звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва.

Ініціативна група українських науковців «Дисергейт», що викриває факти плагіату та псевдонауки під час захисту дисертацій можновладцями й простими людьми, працює три роки. Громадська орагнізація проводить й конкурс «Академічна негідність року».

Джерело: Ракурс


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