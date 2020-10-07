Романтической перепиской полиция назвала угрозы изнасилованием активистки, разоблачившей плагиат Шкарлета, фото — скриншот видео

https://racurs.ua/n144821-oblichitelu-plagiata-shkarleta-ugrojaut-iznasilovaniem-policiya-vidit-romantiku-video-18.html

Ракурс

Обличителей плагиата в Украине преследуют. Активистка, председатель общественной организации «Точка роста, образования и науки» и координатор антиплагиатной инициативы «Дисергейт» Светлана Благодетелева-Вовк заявила об угрозах и преследовании, которые совпали по времени с обнародованием материалов о плагиате в работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

Благодетелева-Вовк вышла 7 октября на пресс-конференцию «Слежка и угрозы изнасилованием за разоблачение академической недобродетели».

Благодетелева-Вовк рассказала, что угрозы изнасилованием начали поступать ей с середины июня — именно тогда в Минобразования организация «Дисергейт» подала материалы о новых пяти случаях плагиата в работах Шкарлета.

Благодетелева-Вовк с тех пор 11 раз была забанена в Фейсбук, начала получать угрозы сексуального характера и описания порно-фантазий в Телеграм.

В переписке неизвестный разместил также фото дома и подъезда, в котором живет женщина, а также ее личное фото.

Преследователь знает все обо мне. 16 августа и 2 сентября в дверь квартиры разместили записки с непристойностями. Я обратилась в Нацполицию с заявлением о преступлении, но в Дарницком управлении полиции не заметили криминала в том, что неизвестный мужчина атакует меня в соцсетях, мочится на ручку моей квартиры и пишет записки порнографического характера, — рассказала Благодетелева-Вовк.

Заявление женщины зарегистрировали не в ЕРДР, а как обращение граждан, хотя патрульные сняли видео с камер наблюдения. В полиции сообщения неизвестного мужчины назвали «романтическими записками».

И только 6 октября, за день до анонсированной пресс-конференции, полиция связалась с адвокатом и 7 октября допросила координатора «Дисергейт».

Уголовное производство, которое открыла полиция, касается ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины.

«Ракурс» сообщал, что Шкарлет, временно исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки, решил подать иск против Национального агентства по обеспечению качества образования. С исковым заявлением министр обратился в Окружной административный суд города Киева.

Инициативная группа украинских ученых «Дисергейт», разоблачающая факты плагиата и псевдонауки при защите диссертаций чиновниками и простыми людьми, работает уже три года.