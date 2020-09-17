Санкції проти Росії. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n143956-ies-zablokuie-budivnyctvo-pivnichnogo-potoku-2-u-chomu-prychyna.html

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Антиросійські санкції посилять в Європейському союзі через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав почати міжнародне розслідування.

ЄС закликає російську владу негайно розсекретити інформацію про програму «Новичок». Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що депутати Європарламенту блокуватимуть будівництво «Північного потоку-2» і введуть додаткові санкції проти РФ. Однак прийнята резолюція носить тільки рекомендаційний характер.

За дану резолюцію «Про ситуацію в Росії: отруєння Олексія Навального» проголосували 532 євродепутати, 84 були проти, а 72 утрималися від голосування.

Зазначається, що у резолюції йдеться про застосування механізму санкцій, завдяки якому можна буде заморозити європейські рахунки фігурантів розслідувань Навального.

У резолюції зазначають, що нервово-паралітична речовина сімейства «Новичок» — це хімічна зброя, яка могла бути створена тільки у державних військових лабораторіях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що економічні санкції проти Росії Європейський Союз подовжив ще на півроку. Відповідні санкції пов’язані з підривом та погрозами проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Таким чином, ці санкції будуть діяти ще як мінімум до 15 березня 2021 року. Вони стосуються 175 осіб і 44 організацій та передбачають обмеження на подорожі та заморожування активів відповідних осіб.