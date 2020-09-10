Євросоюз ще на шість місяців продовжив санкції проти Росії

Антиросійські санкції продовжено, фото: Delo.ua

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Ракурс

Економічні санкції проти Росії Європейський Союз продовжив ще на пів року.

Відповідні санкції пов’язані з підривом або погрозами проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

Отже, ці санкції діятимуть ще щонайменше до 15 березня 2021 року. Вони стосуються 175 осіб та 44 організацій і передбачають обмеження на подорожі та заморожування активів відповідних осіб.

Вперше відповідні санкції Євросоюз запровадив 17 березня 2014 року. З того часу список осіб та організацій, які підпадають під санкції, періодично оновлюється, а термін їхньої дії — продовжується.

Нагадаємо, американський підрозділ найбільшого німецького фінансового конгломерату Deutsche Bank заплатить значну суму штрафу за порушення санкцій України. Цей банк обробив великий платіж, пов’язаний із нафтовою компанією, внесеної до санкційного списку.