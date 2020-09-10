Евросоюз еще на шесть месяцев продлил санкции против России

Антироссийские санкции продлены, фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n143670-evrosouz-esche-na-shest-mesyacev-prodlil-sankcii-protiv-rossii.html

Ракурс

Экономические санкции против России Европейский Союз продлил еще на полгода.

Соответствующие санкции связаны с подрывом или угрозами против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Таким образом, эти санкции будут действовать еще как минимум до 15 марта 2021 года. Они касаются 175 человек и 44 организаций и предусматривают ограничения на путешествия и замораживание активов соответствующих лиц.

Впервые соответствующие санкции Евросоюз ввел 17 марта 2014 года. С тех пор список лиц и организаций, подпадающих под санкции, периодически обновляется, а срок их действия — продлевается.

Напомним, американское подразделение крупнейшего немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank заплатит крупную сумму штрафа за нарушение санкций Украины. Этот банк обработал большой платеж, связанный с нефтяной компанией, внесенной в санкционный список.