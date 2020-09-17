Санкции ЕС. Фото: RT

https://racurs.ua/n143956-es-zablokiruet-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-v-chem-prichina.html

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Антироссийские санкции ужесточат в Европейском союзе из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Европарламент принял резолюцию, в которой призвал начать международное расследование.

ЕС призывает российские власти незамедлительно рассекретить информацию о программе «Новичок». Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что депутаты европарламента будут блокировать строительство «Северного потока-2» и введут дополнительные санкции против РФ. Однако, принятая резолюция носит только рекомендательный характер.

За данную резолюцию «О ситуации в России: отравление Алексея Навального» проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, а 72 воздержались от голосования.

Отмечается, что в резолюции идет речь о применении санкционного механизма, благодаря которому можно будет заморозить счета на территории ЕС, принадлежащие фигурантам в расследованиях Навального.

В резолюции отмечают, что нервно-паралитическое вещество семейства «Новичок» — это химическое оружие, которое могло быть создано только в государственных военных лабораториях.

Напомним, ранее мы сообщали, что экономические санкции против России Европейский Союз продлил еще на полгода. Соответствующие санкции связаны с подрывом или угрозами против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Таким образом, эти санкции будут действовать еще как минимум до 15 марта 2021 года. Они касаются 175 человек и 44 организаций и предусматривают ограничения на путешествия и замораживание активов соответствующих лиц.