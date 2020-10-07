Более 7 млрд долл. придется заплатить «Газпрому» из-за «Северного потока 2». Фото: LIGA.net

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Строительство газопровода Nord Stream 2 («Северный поток 2») становится все дороже для России. Польша наложила штраф на российский «Газпром» на сумму 7,6 млрд долл.

Газового гиганта оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении польского Управления защиты конкуренции и потребителей (UOKiK).

Сообщается, что суд выяснил, что без согласия на создание совместного предприятия «Газпром» и пять европейских компаний заключили соглашения о финансировании газопровода. Управление защиты конкуренции и потребителей пришло к выводу, что компании никогда не отказывались от намерения провести концентрацию. Также ни одна из компаний не сообщила польскому регулятору о своих действиях.

Поэтому UOKiK считает, что реализация проекта «Северный поток 2» нарушает закон и правила конкуренции. По их мнению, это приведет к усилению зависимости польских потребителей газа от «Газпрома».

Такая ситуация, как считают в UOKiK, может иметь серьезные последствия для экономики Польши и ЕС. В частности, «Газпром» может повысить цены на газ, чтобы компенсировать свои затраты на строительство газопровода.

На «Газпром» и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размере 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству, — отметил глава UOKiK Томаш Хрустны.

По его словам, «Газпром» оштрафовали на более чем 29 млрд злотых. По курсу на 7 октября это составляет 7,6 млрд долл.

Остальные пять компаний получили такие штрафы:

Engie Energy — 55,5 млн злотых;

Uniper — 29,9 млн злотых;

OMV — 87,7 млн злотых;

Shell — 30,2 млн злотых;

Wintershall — 30,7 млн злотых.

Напомним, проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока 2». Речь идет о применении ограничений против компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки газопровода.

В «Газпроме» заявили, что проект реализован на 94%. Длина «Северного потока 2» составит более 1,2 тыс. км, ожидаемая пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год.