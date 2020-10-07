Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Герцоги Кембриджские и Зеленские. Фото: Twitter

Кейт Миддлтон устроила королевский прием для четы Зеленских — фото торжественной встречи

7 окт 2020, 15:50
999

Владимир Зеленский и Елена Зеленская, президент Украины и первая леди, провели встречу в Букингемском дворце с членами королевской семьи во время своего визита в Великобританию.

Украинский лидер с женой прибыли на торжественную аудиенцию с герцогами Кембриджскими — Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.


Сообщается, что в рамках беседы украинский президент и его жена обсудили с членами королевской семьи совместные проекты. Члены королевской семьи и президентская пара планируют плодотворно сотрудничать в будущем.

Зеленские и герцоги Кембриджские. Фото: TwitterОтметим, что во время встречи члены королевской семьи и президентская чета не соблюдали карантинные ограничения. На фото, которые были сделаны во время аудиенции, все участники встречи присутствуют без масок.

Герцоги Кембриджские и чета Зеленских. Фото: TwitterНапомним, ранее мы сообщали, что украинская делегация во время визита президента в Великобританию планирует подписать с правительством страны соглашение о стратегическом партнерстве и торговле, меморандум о развитии военно-морского флота и меморандум о введении украиноязычных аудиогидов в британских музеях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров