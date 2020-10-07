Герцоги Кембриджские и Зеленские. Фото: Twitter

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Владимир Зеленский и Елена Зеленская, президент Украины и первая леди, провели встречу в Букингемском дворце с членами королевской семьи во время своего визита в Великобританию.

Украинский лидер с женой прибыли на торжественную аудиенцию с герцогами Кембриджскими — Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

Сообщается, что в рамках беседы украинский президент и его жена обсудили с членами королевской семьи совместные проекты. Члены королевской семьи и президентская пара планируют плодотворно сотрудничать в будущем.



Отметим, что во время встречи члены королевской семьи и президентская чета не соблюдали карантинные ограничения. На фото, которые были сделаны во время аудиенции, все участники встречи присутствуют без масок.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская делегация во время визита президента в Великобританию планирует подписать с правительством страны соглашение о стратегическом партнерстве и торговле, меморандум о развитии военно-морского флота и меморандум о введении украиноязычных аудиогидов в британских музеях.