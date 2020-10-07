Омелян и Криклий повздорили — о чем спорили министры инфраструктуры

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Ракурс

Омелян и Криклий повздорили онлайн — на своей странице в Фейсбуке 7 октября экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал договоренности саммита Украина-ЕС в транспортной отрасли. На это отреагировал нынешний глава ведомства Владислав Криклий.

Далее чиновники обменялись комментариями о достижениях Министерства инфраструктуры.

Саммит для украинской инфраструктуры не стал прорывным. За исключением кредитной линии для «Укрпочты» и вспомнить нечего. Ни следующего, третьего заседания Транспортного диалога высокого уровня, который начали в 2018 году… Никакого упоминания об Азовском экономическом пакете, который предусматривал 500 млн евро грантов и 500 млн евро кредитов для восстановления востока. Никаких инвестиций в инфраструктуру, — написал сегодня Омелян.

Он также обвинил «Слуг народа» в непринятии необходимых инфраструктурных законов.

Преградой послужило непонимание Брюсселем поведения Киева в течение последних месяцев. И, как результат, не только кредитные линии ЕС, но и подписание Соглашения о совместном авиапространстве перенесли на 2021 год, — добавил экс-министр.

Он также напомнил, что 7 октября Евросоюз одобрил инвестплан для стран Западных Балкан объемом в 9 млрд евро на восстановление региона и ускорение евроинтеграции. Кроме этого, Омелян упрекнул Владимира Зеленского в том, что его преемник на посту министра инфраструктуры Владислав Криклий до сих пор не запустил интерактивную карту ремонта украинских дорог с геотегами и подробным описанием ремонта.

Криклий отреагировал на выпады в сторону своего ведомства.

Честно, уже нервы не выдерживают читать неправду. С ЕИБ, кроме логистических центров для «Укрпочты»,. проговорили ускорение по Азовскому пакету, обновление взлетной полосы для Борисполя, интеллектуальные транспортные системы, умные дороги и финансирование модернизации шлюзов, что актуально в контексте финального трека по ВВШ. И так же гранты… Отдельно, по результатам встреч с четырьмя еврокомиссарами, договорились продвигать либерализацию автоперевозок… «Открытое небо» подпишем уже в первые месяцы следующего года, — написал Криклий.

На что Омелян попросил привести примеры, что сделано в текущем времени, а не в будущем.