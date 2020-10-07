Путина поздравили с днем рождения ЛГБТ-флагами, фото — Бабель

https://racurs.ua/n144829-putina-pozdravili-s-dnem-rojdeniya-lgbt-flagami-foto.html

Ракурс

В России Владимира Путина поздравили с днем ​​рождения ЛГБТ-флагами. Активисты панк-группировки Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента РФ в Москве.

Pussy Riot провела акцию в день рождения Путина. Утром 7 октября радужные флаги появились на «главных символах российской государственности»: здании ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, на Министерстве культуры.

Как сообщили «Медузе» участники группы, во время акции у здания ФСБ и администрации президента полиция задержала двух журналистов.

Активисты предъявили список требований, который включает легализацию однополых партнерств, а также расследование убийств и похищений геев в Чечне.

Между тем в день своего рождения Путин заявил, что скрывает имена и количество своих дочерей и внуков из-за вопросов безопасности. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопрос безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает, — отметил Путин.

Он сообщил, что общается со своими «маленькими, сладкими» внуками и счастлив этому. Назвать их количество Путин отказался, поскольку считает, что публичная демонстрация семьи — это западная политическая культура.