Аваков поднимет авиацию для охраны местных выборов

https://racurs.ua/n144832-avakov-podnimet-aviaciu-dlya-ohrany-mestnyh-vyborov.html

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На местных выборах 25 октября ведомство Арсена Авакова намерено привлечь почти 140 тыс. силовиков, а также авиацию Министерства внутренних дел — самолеты и вертолеты.

На период местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предусматривается привлечение авиационных подразделений МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки… Мы будем привлекать резервные группы правоохранителей центрального аппарата Нацполиции, курсантов вузов и полицейских из областных управлений, — заявил 7 октября первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, поскольку местные выборы 2020 года проходят в условиях пандемии коронавируса, особое внимание уделяется средствам индивидуальной защиты правоохранителей.

Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов, и непосредственного реагирования в рамках избирательной кампании планируется привлекать нашу авиацию. Мы будем использовать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД — самолеты и вертолеты, — сказал заместитель Авакова Сергей Гончаров.

Напомним, с 12 октября по 1 ноября весь личный состав полиции будет работать в усиленном режиме. МВД привлечет свыше 75 тыс. полицейских, в том числе 47 тыс. — для охраны избирательных бюллетеней. Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на автодорогах будут работать более 10 тыс. правоохранителей. Также запланировано дежурство 1,2 тыс. усиленных следственно-оперативных групп.