https://racurs.ua/n144833-predvybornym-paradom-dvoynikov-zainteresovalis-v-policii-gde-obnarujili-bolshe-vsego.html

Ракурс

Местные выборы-2020 проходят с использованием старых и «проверенных» политтехнологий. Кандидаты-двойники действующих политиков активно внедряются в избирательные списки на местных выборах. По фактам регистрации «клонов» полиция уже открыла 11 уголовных производств.

Всего с начала избирательного процесса открыли 219 уголовных производств, из которых 112 напрямую связаны с выборами, и 107 — посредственно. Об этом рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец сегодня, 7 октября, передает пресс-служба полиции.

По его словам, чаще всего полиция фиксировала случаи подкупа избирателей и факты препятствования избирательному законодательству. По этим фактам начато 47 и 38 уголовных производств соответственно. Сообщается, что это почти 80% от общего количества нарушений.

Больше всего уголовных производств было зарегистрировано в Киевской области — семь, Одесской — шесть, в Донецкой и Полтавской областях — по четыре производства.

По словам Дударца, самый вопиющий факт регистрации кандидатов-«двойников» произошел в Умани. Сейчас по этим фактам открыто два уголовных производства. Досудебное расследование продолжается.

Всего полиция уже привлекла к ответственности 14 человек, которым объявлены подозрения в восьми уголовных производствах. Сообщается, что в полицию также поступают заявления от кандидатов из-за давления, запугивания и угроз с целью снятия их кандидатуры от сторонних лиц.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы могут пройти с новым бюллетенем. Министерство юстиции предлагает внести изменения в бюллетени в связи с тем, что на выборах регистрируют тезок выдвиженцев, которые забирают голоса у настоящих кандидатов.