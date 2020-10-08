Зеленский на выборах сделал ставку на непрофессионалов и негодяев — Гончарук

https://racurs.ua/n144850-zelenskiy-na-vyborah-sdelal-stavku-na-neprofessionalov-i-negodyaev-goncharuk.html

Ракурс

Владимир Зеленский на местных выборах поставил на непрофессионалов и негодяев. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США.

Гончарук дал развернутое интервью о международной поддержке, кадровой политике власти, «соросятах» и Арсене Авакове, которое 8 октября опубликовал «Голос Америки».

Местные выборы должны показать президенту, что многие из тех людей, на которых он сейчас делает ставку, являются непрофессионалами либо негодяями. Не все, но значительная их часть, — отметил экс-премьер.

По его мнению, волеизъявление 25 октября должно «открыть глаза» Зеленскому в кадровых вопросах.

И если Зеленский это поймет и сделает правильные кадровые выводы. Для меня это будет такой последний, фактически, рубикон. То есть, если ты даже здесь не понимаешь, что происходит, тебе это не очевидно, тогда ты или часть этого неправильного и совершенно недопустимого процесса, или ты уже и не поймешь, — резюмировал Гончарук.

Напомним, ранее экс-премьер Украины, который в «Слуге народа» был представителем команды «молодых реформаторов», рассказал, почему президент Зеленский в кадровых вопросах предпочел «старых хозяйственников».