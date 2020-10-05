Коломойский и Ермак привели к власти «хозяйственников» — Гончарук

https://racurs.ua/n144706-kolomoyskiy-i-ermak-pod-ritoriku-kremlya-o-sorosyatah-vernuli-hozyaystvennikov-goncharuk.html

Ракурс

Алексей Гончарук, экс-премьер Украины, который в «Слуге народа» был представителем команды «молодых реформаторов», рассказал, почему президент Владимир Зеленский в кадровых вопросах предпочел «старых хозяйственников».

Потому что против прозападных политиков Кремль ведет мощную информационную кампанию: «соросята», «внешнее управление» и другие. Этим воспользовались Коломойский, чтобы создать хаос и избежать МВФ, и Ермак, чтобы поставить лояльных к нему людей. У реформаторов и крепких хозяйственников есть принципиальная разница. Первые понимают, как должна работать система, и ее строят, другие — пытаются в ручном режиме управлять существующей системой и латают в ней дыры, — отметил бывший глава Кабмина в интервью «Украинской правде».

Он добавил, что изменения вызывают сопротивление, а Зеленскому постоянно поступали жалобы от главных врачей, ректоров, руководителей спортивных федераций и других топ-чиновников.

Они хотели сохранения системы. «Хозяйственники» — это продукты своих систем, на них жалоб почти нет. У реформаторов есть позиция. Они спорят. Отстаивают ее. А хозяйственники удобнее — «чего изволите», — резюмировал Гончарук.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Гончарук нашел себе новую работу — в подразделении американского аналитического центра Atlantic Council.