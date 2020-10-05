Экс-премьер Гончарук рассказал, общается ли он с Зеленскимhttps://racurs.ua/n144691-eks-premer-goncharuk-rasskazal-obschaetsya-li-on-s-zelenskim.htmlРакурс
Алексей Гончарук, первый премьер-министр, назначенный Верховной Радой IX созыва, который в конце сентября заявил, что на несколько месяцев переезжает в США, продолжает поддерживать контакты с чиновниками команды президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом Гончарук заявил в комментарии изданию «Украинская правда».
Ни с кем не ссорился. Многие обращаются за советами. Иногда обмениваемся сообщениями. С президентом иногда обмениваемся сообщениями, — заявил он.
По словам Гончарука, его пребывание в США имеет две цели. Первая заключается в намерении воспользоваться перезагрузкой команды президента США, где вскоре должны состояться президентские выборы, «чтобы в США появилась New US policy on Ukraine».
Вторая цель — своим примером он хочет «показать, что в Украине могут быть коррумпированные премьер-министры».
В США Гончарук планирует находиться примерно до конца февраля 2021 года — до инаугурации нового президента.
Сейчас меня лично знакомят со всеми наиболее влиятельными людьми в США по Украине, — отметил он.
Премьер-министром Украины Гончарук был в период с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Его преемником на этом посту стал действующий премьер Денис Шмыгаль.
Напомним, в начале сентября стало известно, что Гончарук нашел себе новую работу — в подразделении американского аналитического центра Atlantic Council.