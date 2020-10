Алексей Гоначарук, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n144691-eks-premer-goncharuk-rasskazal-obschaetsya-li-on-s-zelenskim.html

Ракурс

Алексей Гончарук, первый премьер-министр, назначенный Верховной Радой IX созыва, который в конце сентября заявил, что на несколько месяцев переезжает в США, продолжает поддерживать контакты с чиновниками команды президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Гончарук заявил в комментарии изданию «Украинская правда».

Ни с кем не ссорился. Многие обращаются за советами. Иногда обмениваемся сообщениями. С президентом иногда обмениваемся сообщениями, — заявил он.

По словам Гончарука, его пребывание в США имеет две цели. Первая заключается в намерении воспользоваться перезагрузкой команды президента США, где вскоре должны состояться президентские выборы, «чтобы в США появилась New US policy on Ukraine».

Вторая цель — своим примером он хочет «показать, что в Украине могут быть коррумпированные премьер-министры».

В США Гончарук планирует находиться примерно до конца февраля 2021 года — до инаугурации нового президента.

Сейчас меня лично знакомят со всеми наиболее влиятельными людьми в США по Украине, — отметил он.



Премьер-министром Украины Гончарук был в период с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Его преемником на этом посту стал действующий премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Гончарук нашел себе новую работу — в подразделении американского аналитического центра Atlantic Council.