Зеленский лишил госнаград 34 изменников. Фото:

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Ракурс

Зрадників України позбавили державних нагород.

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У п’ятницю, 22 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород 34 зрадників. Відповідний указ вже опублікований на сайті Офісу президента.

Втратили державні нагороди колишній народні депутати й чиновники, топ-посадовці СБУ та Генпрокуратури, артисти. Також позбавили нагород політичних, релігійний та культурних діячів з росії.

У першому списку зрадників перебуває, зокрема, екс-нардеп і кум путіна Віктора Медведчука. Його позбавили ордена «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня й звання «Заслужений юрист України». А екс-прем'єр часів Віктора Януковича Микола Азарова був позбавлений ордена «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня й звання «Заслужений економіст України».

Також державних нагород позбавили:

Євгена Балицького;

Олександра Баталіна;

Володимира Бортко;

Валерія Георгієва;

Бориса Гризлова;

Володимира Гундяєва (орден князя Ярослава Мудрого I ступеня);

Андрія Деркача (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);

Віталія Захарченка;

Тараса Козака;

Валентину Матвієнко;

Віктора Пшонку (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);

Анатолія Сердюкова;

Володимира Співакова;

Дмитра Табачника (орден князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки та техніки»);

Анатолія Тимощука;

Олега Царьова;

Олександра Єфремова (орден «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня);

Віталія Захарченка;

Вадима Колесніченка;

Рената Кузьміна (орден «За заслуги» ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України»);

Костянтина Кулика;

Валентина Ландика;

Володимира Олійника;

Вадима Рабіновича;

Сергія Тулуба;

Олександра Якименка.

Крім того, указом президента були позбавлені почесного звання «Народний артист України» російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой. А звання «Заслужений артист України» втратили співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про позбавлення держнагород зрадників України. А 20 листопада цей акт ухвалили в цілому. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.