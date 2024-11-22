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Зеленский лишил госнаград 34 изменников. Фото:
Зеленский лишил госнаград 34 предателей — кто в спискеhttps://racurs.ua/n201443-zelenskiy-lishil-gosnagrad-34-predateley-kto-v-spiske.htmlРакурс
Зрадників України позбавили державних нагород.
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У п’ятницю, 22 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород 34 зрадників. Відповідний указ вже опублікований на сайті Офісу президента.
Втратили державні нагороди колишній народні депутати й чиновники, топ-посадовці СБУ та Генпрокуратури, артисти. Також позбавили нагород політичних, релігійний та культурних діячів з росії.
У першому списку зрадників перебуває, зокрема, екс-нардеп і кум путіна Віктора Медведчука. Його позбавили ордена «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня й звання «Заслужений юрист України». А екс-прем'єр часів Віктора Януковича Микола Азарова був позбавлений ордена «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня й звання «Заслужений економіст України».
Також державних нагород позбавили:
- Євгена Балицького;
- Олександра Баталіна;
- Володимира Бортко;
- Валерія Георгієва;
- Бориса Гризлова;
- Володимира Гундяєва (орден князя Ярослава Мудрого I ступеня);
- Андрія Деркача (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);
- Віталія Захарченка;
- Тараса Козака;
- Валентину Матвієнко;
- Віктора Пшонку (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);
- Анатолія Сердюкова;
- Володимира Співакова;
- Дмитра Табачника (орден князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки та техніки»);
- Анатолія Тимощука;
- Олега Царьова;
- Олександра Єфремова (орден «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня);
- Віталія Захарченка;
- Вадима Колесніченка;
- Рената Кузьміна (орден «За заслуги» ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України»);
- Костянтина Кулика;
- Валентина Ландика;
- Володимира Олійника;
- Вадима Рабіновича;
- Сергія Тулуба;
- Олександра Якименка.
Крім того, указом президента були позбавлені почесного звання «Народний артист України» російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой. А звання «Заслужений артист України» втратили співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій.
Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про позбавлення держнагород зрадників України. А 20 листопада цей акт ухвалили в цілому. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
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