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Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників. Фото:

Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників — хто в списку

22 лис 2024, 11:50
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Зрадників України позбавили державних нагород.


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У п’ятницю, 22 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород 34 зрадників. Відповідний указ вже опублікований на сайті Офісу президента.

Втратили державні нагороди колишній народні депутати й чиновники, топ-посадовці СБУ та Генпрокуратури, артисти. Також позбавили нагород політичних, релігійний та культурних діячів з росії.

У першому списку зрадників перебуває, зокрема, екс-нардеп і кум путіна Віктора Медведчука. Його позбавили ордена «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня й звання «Заслужений юрист України». А екс-прем'єр часів Віктора Януковича Микола Азарова був позбавлений ордена «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня й звання «Заслужений економіст України».

Також державних нагород позбавили:

  • Євгена Балицького;
  • Олександра Баталіна;
  • Володимира Бортко;
  • Валерія Георгієва;
  • Бориса Гризлова;
  • Володимира Гундяєва (орден князя Ярослава Мудрого I ступеня);
  • Андрія Деркача (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);
  • Віталія Захарченка;
  • Тараса Козака;
  • Валентину Матвієнко;
  • Віктора Пшонку (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);
  • Анатолія Сердюкова;
  • Володимира Співакова;
  • Дмитра Табачника (орден князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки та техніки»);
  • Анатолія Тимощука;
  • Олега Царьова;
  • Олександра Єфремова (орден «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня);
  • Віталія Захарченка;
  • Вадима Колесніченка;
  • Рената Кузьміна (орден «За заслуги» ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України»);
  • Костянтина Кулика;
  • Валентина Ландика;
  • Володимира Олійника;
  • Вадима Рабіновича;
  • Сергія Тулуба;
  • Олександра Якименка.

Крім того, указом президента були позбавлені почесного звання «Народний артист України» російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой. А звання «Заслужений артист України» втратили співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про позбавлення держнагород зрадників України. А 20 листопада цей акт ухвалили в цілому. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.

Джерело: Ракурс


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