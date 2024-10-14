Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уровень доверия к Зеленскому стабилизировался, - КМИС

Уровень доверия к Зеленскому стабилизировался, — КМИС

14 окт 2024, 22:52
999

Станом на вересень поточного року Зеленський має 59% довіри і 37% недовіри від українців. Найбільше не довіряють главі держави жителі східної частини України.


.

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського стабілізувався із травня поточного року. Йому зараз довіряють 59% українців, а не довіряють — 37% — результати дослідження, проведеного КМІС з 20 вересня до 3 жовтня.

Після повномасштабного вторгнення рф рівень довіри до президента Зеленського зріс до 90%. До вересня 2024 року він впав до 59%. Так, до кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року — до 64%, до травня 2024 року — до 59%.

Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники практично не змінилися і наразі 59% українців довіряють В. Зеленському, 37% - не довіряють, — йдеться в дослідженні. — Доцільно зазначити, що більше довіряють президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України — 69% серед них довіряють проти 29%, які не довіряють. Серед тих, хто вважає інакше, та тих, хто не зміг відповісти на це запитання, 50% і 47% відповідно довіряють Президенту. Не довіряють — 48% і 42%, — зазначили соціологи.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров