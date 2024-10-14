Уровень доверия к Зеленскому стабилизировался, - КМИС

https://racurs.ua/n200244-uroven-doveriya-k-zelenskomu-stabilizirovalsya-kmis.html

Ракурс

Станом на вересень поточного року Зеленський має 59% довіри і 37% недовіри від українців. Найбільше не довіряють главі держави жителі східної частини України.

.

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського стабілізувався із травня поточного року. Йому зараз довіряють 59% українців, а не довіряють — 37% — результати дослідження, проведеного КМІС з 20 вересня до 3 жовтня.

Після повномасштабного вторгнення рф рівень довіри до президента Зеленського зріс до 90%. До вересня 2024 року він впав до 59%. Так, до кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року — до 64%, до травня 2024 року — до 59%.