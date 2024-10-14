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Уровень доверия к Зеленскому стабилизировался, - КМИС
Уровень доверия к Зеленскому стабилизировался, — КМИСhttps://racurs.ua/n200244-uroven-doveriya-k-zelenskomu-stabilizirovalsya-kmis.htmlРакурс
Станом на вересень поточного року Зеленський має 59% довіри і 37% недовіри від українців. Найбільше не довіряють главі держави жителі східної частини України.
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Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського стабілізувався із травня поточного року. Йому зараз довіряють 59% українців, а не довіряють — 37% — результати дослідження, проведеного КМІС з 20 вересня до 3 жовтня.
Після повномасштабного вторгнення рф рівень довіри до президента Зеленського зріс до 90%. До вересня 2024 року він впав до 59%. Так, до кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року — до 64%, до травня 2024 року — до 59%.
Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники практично не змінилися і наразі 59% українців довіряють В. Зеленському, 37% - не довіряють, — йдеться в дослідженні. — Доцільно зазначити, що більше довіряють президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України — 69% серед них довіряють проти 29%, які не довіряють. Серед тих, хто вважає інакше, та тих, хто не зміг відповісти на це запитання, 50% і 47% відповідно довіряють Президенту. Не довіряють — 48% і 42%, — зазначили соціологи.
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