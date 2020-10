Олексій Гончарук, фото: Офіс президента

Ракурс

Олексій Гончарук, перший прем'єр-міністр, призначений Верховною Радою IX скликання, який наприкінці вересня заявив, що на кілька місяців переїжджає до США, продовжує підтримувати контакти з посадовцями команди президента України Володимира Зеленського.

Про це Гончарук заявив у коментарі виданню «Українська правда».

Ні з ким не сварився. Багато звертаються за порадами. Іноді обмінюємось повідомленнями. З президентом іноді обмінюємось повідомленнями, — заявив він.

За словами Гончарука, його перебування у США має дві мети. Перша полягає у намірі скористатися перезавантаженням команди президента США, де невдовзі маються відбутися президентські вибори, «щоб у США з’явилась New US policy on Ukraine».

Друга мета — своїм прикладом він хоче «показати, що в Україні можуть бути некорумповані прем'єр-міністри».

У США Гончарук планує перебувати приблизно до кінця лютого 2021 року — до інавгурації нового президента.

Зараз мене особисто знайомлять з усіма найбільш впливовими людьми в США по Україні, — зазначив він.



Прем'єр-міністром України Гончарук був у період з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Його наступником на цій посади став чинний прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Гончарук знайшов собі нову роботу — в підрозділі американського аналітичного центру Atlantic Council.