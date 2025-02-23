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Прес-конференція Зеленського: Трамп не назавжди, вибори після війни та справедлива угода про копалини

Прес-конференція Зеленського: Трамп не назавжди, вибори після війни та справедлива угода про копалини

23 лют 2025, 19:08
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23 лютого, напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну президент України дав велику прес-конференцію у Києві для українських та іноземних медіа.

Основні тези з пресконференції президента Зеленського:

  • Він заявив, що він готовий залишити посаду президента, якщо це означатиме мир в Україні, або в обмін на членство України в НАТО.
  • Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців — Зеленський про угоду з США про використання українських природних ресурсів.
  • Цього тижня завершити війну з гарантіями для України неможливо.
  • Президент заявив, що після скасування воєнного стану відбудуться вибори президента.
  • Він вважає, що США будуть робити все для того, аби завершити гарячу стадію війни цього року.
  • Минулого року Україна виробила 154 одиниці артилерії, 100 тис. далекобійних дронів та 2,2 млн FPV-дронів, — Зеленський.
  • Північна Корея втратила в Курській області 4 тисячі військових. На їхню заміну надсилають 1,5−2 тисячі бійців, заявив президент.
  • Україна займається розробкою аналогів Patriot.
  • У Європі є дві армії — українська — 800 тисяч і турецька. Ердоган може бути одним із гарантів безпеки на континенті, заявив президент.
  • Я вважаю, що ми обміняємо Курську область на окуповані території, — сказав Зеленський

Джерело: Ракурс


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