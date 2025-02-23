Прес-конференція Зеленського: Трамп не назавжди, вибори після війни та справедлива угода про копалини

Прес-конференція Зеленського: Трамп не назавжди, вибори після війни та справедлива угода про копалини

https://racurs.ua/ua/n204291-pres-konferenciya-zelenskogo-tramp-ne-nazavjdy-vybory-pislya-viyny-ta-spravedlyva-ugoda-pro.html

23 лют 2025, 19:08 999

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