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Прес-конференція Зеленського: Трамп не назавжди, вибори після війни та справедлива угода про копалини
Прес-конференція Зеленського: Трамп не назавжди, вибори після війни та справедлива угода про копалиниhttps://racurs.ua/ua/n204291-pres-konferenciya-zelenskogo-tramp-ne-nazavjdy-vybory-pislya-viyny-ta-spravedlyva-ugoda-pro.htmlРакурс
23 лютого, напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну президент України дав велику прес-конференцію у Києві для українських та іноземних медіа.
Основні тези з пресконференції президента Зеленського:
- Він заявив, що він готовий залишити посаду президента, якщо це означатиме мир в Україні, або в обмін на членство України в НАТО.
- Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців — Зеленський про угоду з США про використання українських природних ресурсів.
- Цього тижня завершити війну з гарантіями для України неможливо.
- Президент заявив, що після скасування воєнного стану відбудуться вибори президента.
- Він вважає, що США будуть робити все для того, аби завершити гарячу стадію війни цього року.
- Минулого року Україна виробила 154 одиниці артилерії, 100 тис. далекобійних дронів та 2,2 млн FPV-дронів, — Зеленський.
- Північна Корея втратила в Курській області 4 тисячі військових. На їхню заміну надсилають 1,5−2 тисячі бійців, заявив президент.
- Україна займається розробкою аналогів Patriot.
- У Європі є дві армії — українська — 800 тисяч і турецька. Ердоган може бути одним із гарантів безпеки на континенті, заявив президент.
- Я вважаю, що ми обміняємо Курську область на окуповані території, — сказав Зеленський