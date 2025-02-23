Пресс-конференция Зеленского: Трамп не навсегда, выборы после войны и справедливое соглашение об ископаемых

https://racurs.ua/n204291-press-konferenciya-zelenskogo-tramp-ne-navsegda-vybory-posle-voyny-i-spravedlivoe-soglashenie.html

Ракурс

23 лютого, напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну президент України дав велику прес-конференцію у Києві для українських та іноземних медіа.

Основні тези з пресконференції президента Зеленського: