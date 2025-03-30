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Ракурс
Уряд готується до балотування Зеленського вдруге

Уряд готується до балотування Зеленського вдруге, — The Economist

30 бер 2025, 16:47
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Зараз триває серйозна підготовка до балотування Володимира Зеленського на другий термін президентства.

Про це повідомив The Economist, посилаючись на джерела в уряді України.

У виданны пишуть, що Зеленський минулого тижня доручив команді готувати вибори після припинення вогню.

Перше підтвердження цього може з’явитися 5 травня, напередодні голосування Ради щодо воєнного стану, який спливає 8 травня. Його скасування відкриє шлях до виборів.

За даними джерел, голосування планують на початок липня.

Джерело: Ракурс


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